Lou, Mel, Eve und Tati und mit ihnen ganz viel Gefühlschaos: Im Dezember wird der BR seine Serie "Servus Baby" mit vier neuen Episoden fortsetzen. Wie er am Mittwoch bekannt gab, laufen die Episoden am Samstag, 17. Dezember am Stück im linearen Programm – allerdings erst ab 22:15 Uhr. Zeitlich ganz flexibel lassen sie sich schon vorher in der Mediathek abrufen; hier sollen sie ab dem 9. Dezember zur Verfügung stehen. Neben den vier neuen Episoden wird es dort dann auch die acht bereits erschienen zu sehen geben.