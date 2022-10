Im August ereilte Fans der amerikanischen Krimiserie "Law & Order: SVU" die Nachricht, dass sie sich noch ein bisschen gedulden müssen – der für damals geplante Start der 23. Staffel der Serie verschob sich. Schon im August hatte der Privatsender gegenüber DWDL.de den November als neuen Auftakttermin genannt – und so kommt es nun auch. Die Krimiserie wird somit zumindest in einigen Wochen gegen die Fußball-WM laufen.

Los geht es mit insgesamt zehn neuen Folgen am 25. November um 20:15 Uhr, geplant sind jeweils Doppelpacks, sodass der Run vor dem Weihnachtsfest abgeschlossen sein wird. Mariska Hargitay, Octavio Pisano und andere spielen tragende Rollen.



RTL Up befördert, beginnend am 24. November, indes den "Blaulicht-Report" in die Primetime und zeigt immer donnerstags ab 20:15 Uhr mehrere Episoden der Scripted-Reality im Abendprogramm. RTL behilft sich derweil während der Startphase der Fußballweltmeisterschaft mit diversen Rankingshows. So läuft am ersten WM-Montag zur besten Sendezeit nochmals "Das Phänomen Günther Jauch", am ersten WM-Mittwoch "Die unsinnigsten Fälle aller Zeiten" im Rahmen von "Mario Barth deckt auf" und tagsdrauf "Unvergessen - Die Geheimnisse hinter den kultigsten RTL-Momenten".

Am Donnerstag, 24. November, setzt der Sender ab 22:35 Uhr, also nach dem Ende aller Fußballspiele, auf ein "stern TV Special: #Why". Sophia Maier stellt sich darin der Frage, ob "unsere Demokratie in Gefahr" ist. Die Sendung thematisiert die Demonstrationen gegen die Energie- und Krisenpolitik der Regierung, an der auch Demokratiefeinde teilnehmen. Das 4-Nationen-Special von "Ninja Warrior Germany" läuft indes am vorletzten November-Sonntag ab 20:15 Uhr, also einige Minuten nach Abpfiff des WM-Eröffnungsspiels.