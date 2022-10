am 26.10.2022 - 22:09 Uhr

Das ZDF muss die für den Mittwochabend um Mitternacht geplante Ausgabe von "Markus Lanz" kurzfristig absagen. Der Moderator musste aufgrund von Erkältungssymptomen und Heiserkeit passen, wie die Produktionsfirma Mhoch2 am Mittwochabend mitteilte. Ob er am Donnerstag schon wieder auf Sendung gehen kann, bleibt abzuwarten - man sei aber "frohen Mutes", wie es am Abend hieß.

Eigentlich war ein Gespräch mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck geplant gewesen, das ab 0 Uhr zu im Anschluss an das "Sportstudio" zur Champions League gezeigt werden sollte. Stattdessen schließt sich dort nun ein "heute journal update" an, ehe die "Auslandsjournal"-Doku "Russland, Ukraine und die Welt - Wie der Krieg unser Leben verändert" früher als geplant ab 0:10 Uhr startet.

Nach Angaben der Produktionsfirma ist es übrigens der erste krankheitsbedingte Ausfall von "Markus Lanz" nach bereits 1.729 produzierten Ausgaben.