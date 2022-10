Als der RTLzwei-Vermarkter El Cartel in der vorigen Woche einen Einblick in die Pläne des Senders für die kommenden Monate gewährte, war auch die Rede von einer neuen Personality-Doku über Cathy Hummels. Diese läuft nun überraschend noch im November, also im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft - wenn auch zunächst nur mit einer Folge.

"Cathy Hummels - Alles auf Anfang" lautet der Titel der Produktion von Sichtfeld Media, die am Mittwoch, den 16. November bei RTLzwei zu sehen sein wird. Bereits sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung soll die Folge zudem schon beim Streamingdienst RTL+ zum Abruf bereitstehen.

RTLzwei spricht von einer "exklusiven Dokumentation", in der die 34-Jährige "tiefe Einblicke in ihr Privatleben" gewährt und zeigen soll, "weshalb sie mehr ist als die Schlagzeilen-Queen des Boulevards". Inhaltlich verspricht RTLzwei "die ganze Weltheit" über die Trennung von Ehemann Mats Hummels. Daneben geht es aber auch um den Spagat zwischen Arbeitswelt und Mutterrolle sowie den Umgang mit ihren Depressionen.

Gezeigt wird unter anderem, wie sie in Los Angeles beim Remake von "X-Factor - Das Unfassbare" vor der Kamera steht und gleichzeitig in den USA versucht, sich abseits der deutschen Öffentlichkeit an die Dating-Welt heranzutasten. "Es ist Zeit einen Neuanfang zu machen", sagt Cathy Hummels, die für RTLzwei auch "Kampf der Realitystars" moderiert. "Dafür bin ich in jeder Hinsicht bereit. Volle Fahrt voraus in die Zukunft."