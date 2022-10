Die Regisseure Gregory Kirchhoff und Daniel Takla Zehrfeld haben ihre Debütserie abgedreht - und dabei gewissermaßen auch ein neues Genre erfunden: Die Fitcom. In der neuen Serie "Sweat" mit Phil Laude in der Hauptrolle, spielt die Handlung nämlich in einem Fitnessstudio namens "Perle". Entwickelt haben Kirchhoff und Zehrfeld die Serie zusammen mit Thomas Mielmann und Miriam Suad Bühler in einem Writers' Room. Entstanden ist sie im Auftrag des SWR für die ARD-Mediathek.

Das in die Jahre gekommene Fitnessstudio kämpft angesichts wachsender Konkurrenz ums Überleben und soll ausgerechnet von dem in Ungnade gefallenen Schauspieler Theo Anders (Phil Laude) gerettet werden. Mit seinen Allüren geht Theo seinem Team - der ehrgeizigen Vizechefin Manu (Zeynep Bozbay), dem gut gelaunten, idealistischen Trainer Finn (Bozidar Kocevski), der intellektuellen Sydney (Precious Wiesner) und der forschen Stammkundin Ezra (Tina Pfurr) - von Beginn an auf die Nerven. Rückhalt findet er lediglich bei dem alten Chef und Theo Anders-Fan Raimund (Detlev Buck), der immer noch eine enge Verbindung zu seinem Buddy Ralf Moeller hat.

Neben Moeller hat unter anderem auch Wilson Gonzalez Ochsenknecht einen Gastauftritt in der von der DCM produzierten Serie. Produzentin ist Kirstin Wille, als ausführender Produzent fungiert Sebastian Fruner.

Gregory Kirchhoff und Daniel Takla Zehrfeld haben sich in der Filmhochschule kennengelernt. Als sie ihre ersten Ideen zu "Sweat" mit der Produzentin Kirstin Wille teilten, war sie sofort begeistert: "Jeder, der selbst einmal in einem Studio trainiert hat, weiß, wie viel Potential voller Gegensätze dieser Ort mit all seinen Menschen bietet." "Sweat" wird voraussichtlich 2023 in der ARD-Mediathek zu sehen sein.