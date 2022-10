Nach nicht mal einer Woche haben die Verantwortlichen von Sat.1 offenbar die Hoffnung aufgegeben, dass sich der neue Programmablauf am späten Nachmittag und Vorabend noch zum Erfolg mausern kann. Am Freitag hat der Privatsender daher eine Programmänderung für die kommende Woche in Aussicht gestellt, die unter anderem das Aus der Kochshow "Doppelt kocht besser" nach sich zieht, die erst am Montag nach wochenlangem Quoten-Siechtum vom 19-Uhr-Sendeplatz auf 18 Uhr vorgezogen worden war.

Um 18:00 Uhr läuft dagegen ab dem kommenden Montag die Spielshow "Mein Mann kann" mit Daniel Boschmann, die zuletzt die Quoten-Sorgen um 19 Uhr noch einmal verschlimmerte. Im Schnitt verzeichneten die vier bislang ausgestrahlten Folgen nur einen Marktanteil von 2,6 Prozent in der Zielgruppe. Um 19:00 Uhr zeigt Sat.1 dagegen fortan die Ermittler-Doku "Lenßen übernimmt", die derzeit noch zwei Stunden früher läuft, aber zwischen Talk- und Kochshow arg verloren wirkte - und erst am Donnerstag mit nur 2,0 Prozent Marktanteil einen Quoten-Tiefpunkt verbuchte.

Das neue Line-Up sieht außerdem eine Ausweitung der Talkshow mit Britt Hagedorn vor, auch wenn "Britt - Der Talk" ebenfalls bislang völlig desolate Quoten erzielte. Zu allem Überfluss gibt's schon ab der zweiten Woche einen neuen Sendeplatz: Los geht's ab dem kommenden Montag erst um 16:30 Uhr, also eine halbe Stunde später als bisher. Im Gegenzug nimmt Sat.1 jedoch um 17:30 Uhr noch eine weitere "Britt"-Ausgabe ins Programm, die allerdings nur eine halbe Stunde lang ist - dabei dürfte es sich wohl um Folgen handeln, die ursprünglich im Rahmen des dreistündigen Vorabend-Magazins "Volles Haus" gezeigt werden sollten. Dessen Eröffnung lässt aber weiter auf sich warten.

Im Vorfeld von "Britt - Der Talk" setzt Sat.1 unterdessen auf die "Klinik am Südring", deren Sendezeit ab 15:00 Uhr um halbe Stunde bis 16:30 Uhr ausgeweitet wird. Mit dem Schritt will Sat.1 wohl auch verhindern, dass das Publikum zu RTLzwei wandert, wo seit dieser Woche die "Südklinik am Ring" zu sehen ist - ein nahezu identisches Format, das nur deshalb möglich wurde, weil Sat.1 vor wenigen Monaten das Ende der "Klinik am Südring" ankündigte. Dass die Scripted Reality nun sogar mehr Sendezeit erhält, wirft die Frage auf, ob der Sender bei seiner Entscheidung, das Format abzusetzen, gut beraten war.