am 31.10.2022 - 14:46 Uhr

© RTL

Neu ist indes das Moderationsduo: Erstmals werden Promi-Expertin Steffi Brungs und Sänger Ramon Roselly durch die "Schlagernacht" bei RTL Up führen. Im vergangenen Jahr hatten noch Beatrice Egli und Eloy de Jong die Moderation übernommen, nachdem der Privatsender zuvor auf Inka Bause und Joachim Llambi gesetzt hatte. Als Gäste sind in diesem Jahr unter anderem Michelle, Thomas Anders, Matthias Reim, Mickie Krause, Ross Antony und Vorjahres-Moderator an Bord.

Mit durchschnittlich 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauern erwies sich die "Schlagernacht" 2021 als solider Quoten-Erfolg für RTL Up. 2018 hatten allerdings sogar fast eine halbe Million Menschen eingeschaltet, um die Musikshow zu sehen.