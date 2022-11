Der zu Warner Bros. Discovery gehörende Free-TV-Sender Home & Garden TV hat eine zweite Staffel der Eigenproduktion "Das Haus des Jahres" in Auftrag gegeben. Sie soll ab dem 12. Dezember 2022 montags zur besten Sendezeit Einzug ins Programm finden. Wieder mit dabei ist Guido Heinz Frinken, der HGTV-Zuschauerinnen und -Zuschauern auch als "(T)Raumdesigner" in der gleichnamigen Produktion bekannt sein dürfte.

Bei der Suche nach dem "Haus des Jahres" wird er zudem auch wieder von Eva Brenner unterstützt, zudem sind Cathy Hummels, Sonya Kraus, Natascha Ochsenknecht, Enie van de Meiklokjes sowie Doris Golpashin dabei. Die Frauen wechseln sich diesmal als so genannte Gast-Jurorinnen ab. Mit ihnen mit Frinken in den insgesamt neun von Good Times produzierten Episoden in unterschiedlichen Regionen Deutschlands unterwegs. Pro Episode werden drei Häuser besucht und dabei Architektur und Einrichtung unter die Lupe genommen.

Bei der anschließenden Bewertung zeigt sich dann, welche Besonderheiten und Details die Jury überzeugt haben und welche nicht. Im Staffelfinale, das am 13. Februar 2023 gesendet werden soll, geht es um den Titel "Haus des Jahres" und 10.000 Euro Preisgeld.

Vier Tage nach "Das Haus des Jahres", nämlich am 16. Dezember, geht indes eine weitere Joyn-Eigenproduktion an den Start. Produziert von Fabiola, kommen zehn Folgen der Reality-Doku " G-A-Y: Mr. Gay Germany" (zum Auftakt direkt ein Doppelpack). Dabei lassen sich zwölf ausgewählte Bewerber um den Titel Mr. Gay Germany von Kameras begleiten. Dieser ist dann offizieller Botschafter für die LGBT+-Community. Die zwölf müssen sich in der Sendung verschiedenen Challenges stellen.

In einer spanischen Villa lebend, heißt es dann: Wessen Kampagnen-Idee setzt sich mit ihren angestrebten sozialen oder politischen Veränderungen durch? Wer überzeugt mit seinen Inhalten und Kreativität bei den verschiedenen Challenges? Und wer schafft es am Ende, Dinge in Bewegung zu setzen? Joyn will die Folgen der Staffel stets freitags veröffentlichen, wer für JoynPlus+ zahlt, kann immer schon eine Episode im Voraus sehen.