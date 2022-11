Kurz vor dem Ende der Fußball-Weltmeisterschaft wird Sky seinen Spielfilm über Franz Beckenbauer ins Programm nehmen. Die Erstausstrahlung erfolgt am Freitag, den 16. Dezember um 20:15 Uhr beim Bezahlsender Sky Cinema Premieren. Darüber hinaus wird er freilich auch über Sky Q sowie den Streamingdienst Wow zum Abruf bereitgestellt.

Der Film von Regisseur Tim Trageser ("Der Lissabon Krimi", "Die Wolf-Gäng") mit Klaus Steinbacher ("Das Boot", "Oktoberfest 1900") in der Hauptrolle zeigt den Werdegang der Fußball-Ikone von den 60er Jahren bis zum großen WM-Endspiel 1990 in Rom - der spätere Sommermärchen-Skandal spielt dagegen keinerlei Rolle in dem Biopic. In den weiteren Rollen sind unter anderem Ferdinand Hofer ("Tatort"), Teresa Rizos ("J.G.A."), Stefan Murr ("Die Ibiza-Affäre"), Oliver Konietzny ("Kids Run"), Bettina Mittendorfer ("Zimmer mit Stall"), Heinz-Josef Braun ("Hindafing"), Christine Eixenberger ("Marie fängt Feuer") und Sina Tkotsch ("UP UP") zu sehen.

"Franz Beckenbauer spielen zu dürfen, war eine große Ehre", sagt Schauspieler Klaus Steinbacher. "Sein fußballerisches Talent und seine charmante Leichtigkeit haben mich schon immer fasziniert. Eine absolute Traumrolle: Ich durfte Fußball spielen, 'Gute Freunde kann niemand trennen' singen und zweimal Weltmeister werden." Er hoffe, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer spüren, dass ihm das "unfassbar viel Spaß gemacht" habe.

Entwickelt von Markus Zimmer ("Enfant Terrible"), wird "Der Kaiser" für die Bavaria Fiction von Stephan Bechtle ("Väter allein zu Haus", "IK1 - Touristen in Gefahr") produziert und für Sky von Frank Jastfelder ("Das Boot", "Der Pass") verantwortet. Für das Drehbuch von "Der Kaiser" zeichnete Martin Rauhaus ("Allmen", "Endlich Witwer") verantwortlich, Director of Photography ist Eckhard Jansen ("Der weiße Äthiopier"). Caroline Fischer fungiert als Producer, Astrid Holz als Line Producer.