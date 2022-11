am 02.11.2022 - 15:59 Uhr

Vox verschiebt nach nur zwei Wochen seine Neustarts "Stadt, Land, Flucht – Wir ziehen raus" und "Eingecheckt und ausgecheckt". Beide Produktionen hatten die erwarteten Quoten nicht erreicht. Erstere Sendung kam sonntags ab kurz nach 19 Uhr auf nur rund dreieinhalb und viereinhalb Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Eingecheckt und ausgecheckt" holte in der Stunde davor sogar noch geringfügig schwächere Werte.

Bereits ab kommendem Sonntag sollen nun "Die Beet-Brüder" übernehmen. Geplant ist die Ausstrahlung von Wiederholungen. Die Hoteliers und die Wohnraumsuchenden sollen fortan am Sonntagnachmittag einen Platz finden. "Eingecheckt und ausgecheckt" um 14:15 Uhr, "Stadt, Land, Flucht" um 15:15 Uhr. Bei "Eingecheckt und ausgecheckt" handelt es sich um einen Wettbewerb unter Hotels. Drei treten jeweils gegeneinander an – Besitzerinnen und Besitzer testeten darin ihre Mitbewerberinnen und Mitbewerber.

"Stadt, Land, Flucht" thematisierte indes ländliches Wohnen. Moderatorin Anni Dunkelmann half darin, bezahlbaren Wohnraum auf dem Land zu finden. "Stadt, Land, Flucht" wurde von Fandango umgesetzt. "Eingecheckt und ausgecheckt" kam aus dem Hause Tower Productions.

Vox ist indes nicht der einzige Sender, der aufgrund schwacher Einschaltquoten am Wochenende am Programm schraubt. RTLzwei gab am Mittwoch bekannt, dass die vom Montagabend auf den Samstagvorabend verlegte Show "Skate Fever" künftig gar nicht mehr im linearen Programm vertreten sein wird. Sie wandert zum Streamingdienst RTL+ (wir berichteten).