In den kommenden Wochen gibt es eine kleine Flut an Dokumentationen, die sich mit dem Fußball-Weltverband FIFA und der Vergabe der Weltmeisterschaft nach Katar beschäftigen. Das Turnier startet in etwas mehr als zwei Wochen. So haben bereits Das Erste und ProSieben entsprechende Sendungen angekündigt, "ZDFzeit" wird sich kommenden Dienstag der "Geheimsache Katar" widmen.

Und auch Warner Bros. Discovery hat nun eine FIFA-Doku in Aussicht gestellt, die kurzzeitig exklusiv beim Streamer Discovery+ Einzug finden wird und dann auch ins Free-TV zu DMAX kommt. Es handelt sich dabei um den Zweiteiler "The Men Who Sold the World Cup", der hierzulande als "FIFA: Zwischen Machtgier und Korruption" laufen wird.

Versprochen werden exklusive Interviews mit Personen, die im Zentrum der Geschehnisse stehen und "die unglaubliche Wahrheit darüber," wie das größte Sportereignis der Welt von führenden Funktionären des internationalen Fußballs verkauft wurde und wie diese schließlich ihre Machtpositionen und ihren luxuriösen Lebensstil verloren. Story Films und Calliope Pictures zeichnen für die beiden Teile verantwortlich, die DMAX am Dienstag, 15. November um 23:15 Uhr und am 22. November zur gleichen Zeit zeigen will. Discovery+ bietet die Produktion bereits ab dem 9. November an.

Das Regie-Duo Daniel DiMauro und Morgan Pehme steht hinter dem Format. Zu den Gesprächspartnern gehören ein Informant aus dem katarischen Bewerberteam, Blatters ehemaliger Pressechef, Fußballgrößen wie Jürgen Klinsmann und Landon Donovan sowie der ehemalige FIFA-Chef Sepp Blatter. Blatter lenkte die FIFA fast zwei Jahrzehnte lang - auch in diese Zeit will die Doku "neue Einblicke" geben.