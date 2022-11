am 03.11.2022 - 10:55 Uhr

Neu aufgestellte Chefetage: Michael Hoinka ist neuer CEO des Shopping-Channels 1-2-3.tv. Er folgt auf diesem Posten auf Jörg Simon, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch wohl schon vor einiger Zeit verlassen habe und in einer am Donnerstag verschickten Mitteilung schon gar nicht mehr zu Wort kommt. Sein Nachfolger ist in wenigen Wochen seit fünf Jahren beim Unternehmen und leitete bisher als Teil der Geschäftsführung den Einkauf, die operative Vertriebsplanung sowie das Supply Chain Management

"Bei 1-2-3.tv hat mich schon immer das einmalige Geschäftsmodell und die daraus resultierende Marktpositionierung beeindruckt und begeistert. Dabei ist unser treuer Kundenstamm eine unserer größten Stärken, die wir in den nächsten Monaten weiter festigen wollen. Bestehende Partnerschaften sollen ausgebaut und neue Absatzwege erschlossen werden," sagt der neue CEO.

Neu in der Geschäftsführung ist obendrein Eberhard Kuom, der seit über zehn Jahren den Finanzbereich und das operative Geschäft leitet. Kuom erklärt: "Wir befinden uns in hochdynamischen Zeiten mit einem sich wandelnden Konsumentenverhalten. Diese Entwicklung bringt vielfältige und spannende Aufgaben mit sich. Unser Auktionsmodell ist auf dem deutschen Markt einzigartig und setzt damit neue Anreize in unterschiedlichen Kundengruppen."

Zwei erfahrene Entscheidungsträger aus dem bestehenden Managementkreis, die 1-2-3.tv wie ihre Westentasche kennen würden, habe man somit für die Geschäftsführung gewonnen, teilte Tim Peterman mit. Er ist CEO des amerikanischen Mutterkonzerns iMedia Brands. Peterman war es auch, der 1-2-3.tv in den vergangenen Wochen übergangsweise leitete. Er scheidet nun wieder aus der operativen Geschäftsführung aus. Weiterhin genutzt werden sollen aber die zuletzt aufgebauten Synergien.