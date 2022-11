Sky Deutschland will auch in diesem Winter wieder das Interesse rund um die Darts-WM für seine Serie "Die Wespe" nutzen. Die erste Staffel des Formats zeigte Sky One ab Anfang Dezember 2021, die Ausstrahlung der zweiten Staffel beginnt nun am 15. Dezember. Immer donnerstags plant der Kanal linear dann Doppelfolgen zur besten Sendezeit, natürlich steht das Sky-Original auch auf Abruf bereit.

Gaumont hatte die zweite für Sky Studios im Auftrag von Sky Deutschland in Polen und Berlin umgesetzt. Erneut geht es in der Serie um den gefallenen Dartprofi Eddie Frotzke (Florian Lukas). Er wurde nun aus dem Gefängnis entlassen – und schon fangen die Probleme wieder an. Während seine Frau Manu in den Dart-Olymp aufsteigt, gerät er bei illegalen Dart-Turnieren mit der Wett-Mafia aneinander. Lisa Wagner, Leonard Scheicher, Sahin Eryilmaz, Meret Becker oder Aleksandar Jovanovic spielen unter anderem tragende Rollen.

Produzenten sind Andreas Bareiss und Sabine de Mardt. Den Schnitt übernahmen Jochen Donauer und Daniel Scheuch. Ausführender Produzent seitens Sky ist Quirin Schmidt. Tobi Baumann sowie Gregor Schnitzler führten Regie. Sie setzten dabei die Bücher von Jan Berger um.

"Mit Jan Bergers wunderbaren Drehbücher gehen wir einen Schritt raus aus der Welt der Eckkneipen, rein in die 'schillernde' Welt illegaler Underground-Turniere", sagte Sky-Executive-Producer Quirin Schmidt anlässlich des Drehstarts gesagt und ergänzt: "Für Eddie wird es dabei definitiv nicht leichter, denn erneut bedarf es zahlreicher Tricksereien, Notlügen und ganz viel unglaublicher Dartswürfe, damit er wieder eins wird mit sich und dem (Darts)Universum."