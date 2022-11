Schon Anfang 2022 gab RTL grünes Licht für eine zweite Staffel der Dating-Show "Date or Drop", die im Herbst 2021 bei ihrer ersten Runde mit etwas mehr als elf Prozent Zielgruppen-Marktanteil im Schnitt recht ordentlich lief. Trotz der ziemlich passablen Quoten wird das Format mit Moderatorin Sophia Thomalla aber nicht auf seinen einstigen Sendeplatz zurückkehren, wie nun feststeht. Die zweite Staffel wird zwar noch in diesem Jahr laufen, allerdings vorerst nicht mehr in der freitäglichen Late-Prime, sondern im Nachtprogramm.

Konkret platziert der Sender die Show fortan in der Nacht auf Sonntag nach Wiederholungen des thematisch ähnlichen "Take Me Out". Los geht es in der Nacht auf den 13. November um 1:30 Uhr. In jeder Episode bekommen auch diesmal wieder zwei Singles, Picker genannt, die Möglichkeit in mehreren Spielrunden aus zehn Dates ihr Match herauszufiltern. Die Picker stehen mit dem Rücken zu den Dates und entscheiden nur aufgrund von Antwort und Stimme. Hören sie etwas, was ihnen nicht gefällt, lassen sie die Person kurzerhand per Knopfdruck durch eine Falltür verschwinden. Gegenüber DWDL erklärte RTL, dass die nächtliche Ausstrahlung rechtliche Gründe habe. Für 2023 stellte ein Sendersprecher eine weitere Ausstrahlung der zweiten Folge in Aussicht, dann auf einem prominenteren Sendeplatz.

Bei der Sendung handelt es sich um eine Produktion aus dem Hause Tower Productions. Auch im Laufe des Novembers müssen Fans von "Date or Drop" lange wachbleiben, sofern sie die Folgen schon bald sehen wollen. Die zweite Folge läuft in der Nacht auf Sonntag, 20. November um 1:15 Uhr, die dritte Folge dann eine Woche später wieder um halb zwei.

Im Vorfeld setzt RTL jeweils auf "Take Me Out", das sich an das jeweilige Primetime-Programm anschließt. Um 20:15 Uhr wird "Denn sie wissen nicht, was passiert", "Die faszinierendsten Tiergeschichten der Welt" sowie eine Kombi aus "Ehrlich Brothers" und "Mario Barth live – Männer sind Schweine! Frauen aber auch" gesendet.