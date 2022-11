Unter dem Titel "Stand up for Art" will der WDR eine Comedyshow ins Museum bringen. Das neue Format ist ab dem 28. November zunchst in der ARD-Mediathek zu sehen, soll ab dem 13. Januar aber auch im WDR Fernsehen laufen. Dort erfolgt die Ausstrahlung der sechs von Honey Badger Production hergestellten Folgen jeweils freitags um 23:30 Uhr im Anschluss an den "Kölner Treff".

In der neuen Show besucht Moderatorin Ariana Baborie gemeinsam mit wechselnden Gästen Museen in ganz Deutschland. Dabei erleben sie neben der Kunst auch Auftritt zahlreicher Comedians. Ihre Aufgabe ist es, in den Stand-Ups die Biografie und das Werk der Künstlerinnen und Künstler "kritisch bis liebevoll" zu interpretieren, wie es heißt. Dabei sollen sie alles in Frage stellen, "was man über Kunst und den musealen Raum bisher denken durfte".

"Das Tolle an dem Format ist für mich, dass man absolut kein Vorwissen über Kunst braucht", sagt Ariana Baborie über "Stand up for Art". In den Folgen wird sie von Oliver Polak, Özcan Cosar, Bastian Bielendorfer, Jeannine Michaelsen, Eva Schulz und Pierre M. Krause begleitet, als Comedians sind unter anderem Maxi Gstettenbauer, Alan Frei, Negah Amiri, Osan Yaran und Saskia Fröhlich mit dabei.