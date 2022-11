Spartensender TLC hat am Montag eine neue Kampagne gestartet und möchte in dieser sein "diverses Programm" und seine "emotionalen Inhalte" unterstreichen. "TLC geht unter die Haut. Es ist unser Sender für die großen Gefühle und außergewöhnlichen Geschichten, die unsere Zuschauer:innen bewegen, begeistern und berühren", erklärt Susanne Reiter, Head of Research und Linear Marketing bei Warner Bros. Discovery. Die neue Kampagne solle herausstellen, dass das TLC-Programm in naher Zukunft "so vielfältig" werde wie noch nie. "Wir fühlen euch, wir fühlen mit euch - wenn Freudentränen fließen, wenn die Fetzen fliegen und wenn es unter die Haut geht", so Raiter.

Unter anderem hat TLC kürzlich angekündigt, erstmals auch amerikanische Serien ins Programm zu nehmen – konkret geht es um den Klassiker "Emergency Room" und den Krimi "The Closer". Beworben werden in der Kampagne aber auch die Eigenproduktion "Eating with My Ex" und die Doku-Soap "Jenny & Steffen im Babyglück".



Entwickelt und produziert wurde die Kampagne von der Agentur Monkey Berlin GmbH. Als Mediaagentur ist MSix aus Köln im Einsatz. Die Kampagne wird nicht nur im TV, sondern auch online und auf Social-Media-Kanälen zu finden sein. Darüber hinaus sind auch Print-Motive gestaltet und Radiospots produziert worden.