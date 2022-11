Nach Daniela Katzenberger schickt Discovery+ nun den amtierenden Dschungelkönig Filip Pavlović und seinen Kumpel, den ehemaligen "Promi Big Brother"-Bewohner und Podcaster Serkan Yavuz an die Arbeit. Ab dem 1. Dezember zeigt der Streamingdienst jeweils donnerstags eine Folge der Dokusoap "Filip & Serkan @Work - Praktikum statt Party". Die Produktion übernimmt, wie schon bei "Katzenberger @Work", Picture Puzzle Medien.

In sechs Folgen warten auf die beiden insgesamt 20 alltägliche Berufe und Herausforderungen, bei denen das Durchhaltevermögen und Engagement des Duos auf eine harte Probe gestellt werden. Beweisen müssen sie sich im kleinstädtischen Idyll von Unkel am Rhein. Markus Winkelbach, stellvertretender Bürgermeister von Unkel, bringt die Kumpels nicht nur bei sich zuhause unter, sondern - so verspricht es zumindest Discovery+ - mit seinen Aufgaben auch immer wieder an ihre Grenzen.

Und so müssen Filip Pavlović und Serkan Yavuz unter anderem zeigen, wie sie sich als Geschichts- und Mathelehrer in der Schule, im Hotel oder bei der Landschaftspflege schlagen.