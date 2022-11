Ja is denn heut scho Weihnachten? Noch nicht ganz, aber da es weniger als drei Wochen bis zum 1. Advent sind und auch die ersten Weihnachtsmarkt-Aufbauarbeiten unübersehbar sind, muss man wohl einsehen, dass das Jahresende mit großen Schritten näher rückt. Auch in den Werbe-Inseln im Fernsehen wird es langsam weihnachtlicher - so hat etwa Coca Cola am Montag seine Weihnachts-Kampagne gestartet.

Und weil gleichzeitig auch noch Spots zur anstehenden Fußball-WM zu sehen waren, verzeichnete Coca Cola am Montag den bruttoreichweiten-stärksten Tag des gesamten Jahres, so zumindest die AdScanner-Auswertung. Mit 72 XRP musste man sich nur dem Vergleichsportal Check24 geschlagen geben, das sich einmal mehr an die Spitze setzte.

© AdScanner

Für Douglas ist weder die WM noch Weihnachten der Anlass der aktuell laufenden größeren TV-Kampagne, sondern der "Single's Day", der am 11.11. ansteht. Der Spot, der dafür wirbt, sich selbst zu beschenken, lief am Montag 80 Mal und erreichte damit eine ähnlich hohe Reichweite wie Coca Cola. Auf Platz 4 findet sich mit "Miss Dior" von Christian Dior auch noch eine weitere Parfüm-Werbung, die allerdings nichts mit dem "Single's Day" zu tun hat.

© AdScanner

Welches Unternehmen hat gestern das Fernsehen am stärksten für seine Kommunikation genutzt? DWDL.de und AdScanner bringen Licht ins Dunkel und veröffentlichen täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag die meisten Spots geschaltet wurden bzw. deren Spots die höchsten Brutto-Reichweiten erzielt haben - wobei Eigenwerbung der Sender hiervon ausgenommen ist. Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite macht AdScanner also auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar. Statt der bislang branchenüblichen GRP (Gross Rating Points) spricht AdScanner daher von XRP (Exact Rating Points), die sich immer auf die gemessenen Vodafone-Haushalte beziehen. Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.