Gleich zwei Mal wurde in den letzten Monaten der Sisi-Stoff seriell neu aufgelegt. Nachdem RTL seine Sisi schon zu Weihnachten vergangenen Jahres auf den Sender brachte, benötigte die Netflix-Umsetzung "Die Kaiserin" (bzw. international "The Empress") etwas mehr Zeit. Als die erste Staffel im September dann online gestellt wurde, wurde sie für den Streamer zu einem internationalen Erfolg. In den ersten beiden Wochen nach Veröffentlichung musste sie sich in den Netflix-Top10 lediglich dem US-Hit "DAHMER: Monster" geschlagen geben und führte das Ranking der nicht-englischsprachigen TV-Produktionen locker an. In 88 Ländern schaffte sie es zu einer Top-10-Platzierung.

Bei Netflix zeigt man sich damit so zufrieden, dass man nun eine zweite Staffel des historischen Dramas rund um Kaiserin Elisabeth, Kaiser Franz und ihr Umfeld am Hof bestellt hat. Als Showrunnerin wird dann erneut Katharina Eyssen fungieren, die von Robert Eyssen als Executive Producer kreativ unterstützt wird. Unter anderem kehren Devrim Lingnau, Philip Froissant, Melika Foroutan, Johannes Nussbaum, Almila Bagriacik und Jördis Triebel zurück, für die Produktion zeichnet weiterhin die Sommerhaus Serien GmbH mit den Produzenten Jochen Laube und Fabian Maubach verantwortlich.

"Ich bin unglaublich dankbar, dass wir mit unserer Serie die unterschiedlichsten Menschen in Deutschland und auf der ganzen Welt berühren konnten. Die Geschichte von Elisabeths Leben ist eine Geschichte von der Kraft der Liebe, aber auch vom Mut, anders zu sein und von der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Und das brauchen wir zur Zeit. Und deshalb sind wir sehr glücklich, dass wir diese Geschichte weiter erzählen dürfen", kommentiert Katharina Eyssen.

Katja Hofem, die bei Netflix als Vice President Content DACH fungiert, ergänzt:"“Es ist wunderbar zu sehen, dass unsere ganz eigene Interpretation dieser beliebten historischen Figur bei so vielen Menschen für Interesse und Begeisterung gesorgt hat. Es zeigt uns, dass die Menschen mehr von Elisabeth sehen möchten."

Produzent Jochen Laube: "Wir stehen mit unserer Serie noch ziemlich am Anfang von Kaiserin Elisabeths Leben und dass wir ihre Geschichte in einer zweiten Staffel fortsetzen dürfen, freut uns ungemein. Noch schöner als das, ist aber vor allem, dass wir zwei weitere gemeinsame Jahre mit Katie, Robert, den uns ans Herz gewachsenen Darsteller:innen und dem wunderbaren Team bei Netflix arbeiten dürfen."