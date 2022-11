Für Mitte Dezember hat der NDR die Produktion von insgesamt zwölf neuen Folgen von "Na siehste - Das TV-Kultquiz" in Hamburg angesetzt. Bei dem "ultimativen Spiel für alle Fernsehfans", wie es vom Sender angepriesen wird, treten vier Prominente in einem Ratepanel an, um Fragen zu den letzten sechs Jahrzehnten Fernsehen zu beantworten. Zwischen 2000 und 2008 hatte es das Format schon unter dem Titel "Wer hat's gesehen?" gegeben.

Die neue Staffel kommt nun mit doppelt so vielen Folgen wie die erste Staffel aus 2021 daher und zudem auch mit einer geänderten Besetzung. Aus der ersten Staffel bleiben Jürgen von der Lippe und Kurt Krömer als Teil des Rateteams an Bord, neu dazu kommen sollen - so zumindest der aktuelle Stand laut Ticket-Ausschreibung - Esther Schweins und Mike Krüger. In Staffel 1 gehörten hingegen noch Caroline Peters, Wolfgang Lippert und Marijke Amado zum Rateteam. Moderator bleibt unverändert Elton.