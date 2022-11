Das ZDF wird in diesem Jahr zu Weihnachten jene "Traumschiff"-Folge ausstrahlen, die ursprünglich schon im vergangenen Jahr gezeigt werden sollte. Darin spielt Comedian Luke Mockridge einen Koch. Wegen der Vorwürfe gegen Mockridge hatte das ZDF die Ausstrahlung der Folge damals verschoben und durch eine andere Folge ersetzt.

Nun kommt die Episode nun also doch noch ins Programm. "Wir strahlen die Anfang 2021 produzierte 'Traumschiff'-Folge 'Coco Island' am 26. Dezember 2022 aus. In dieser Folge hat Luke Mockridge einen Gastauftritt", bestätigte das ZDF gegenüber "T-Online". Der Comedian wird darüber hinaus auch Anfang 2023 im Rahmen einer Comedyshow in Sat.1 zu sehen sein. Darüber hinaus war zuletzt über die Produktion einer neuen Sendung spekuliert worden (DWDL.de berichtete).

Unterdessen wird nicht nur die traditionelle Weihnachtsfolge des "Traumschiffs" in diesem Jahr im ZDF zu sehen sein - für den 20. November, den Abend des Auftakts der Fußball-Weltmeisterschaft, hat der Mainzer Sender zudem ungewöhnlicherweise eine weitere Folge der beliebten Reihe in Aussicht gestellt. Darin zieht es die Crew um Kapitän Florian Silbereisen nach Lappland (DWDL.de berichtete). Damit laufen in diesem Jahr erstmals seit langer Zeit wieder vier "Traumschiff"-Folgen.

Auch für das kommende Jahr hat der öffentlich-rechtliche Sender übrigens vier Folgen seines Quoten-Hits in Aussicht gestellt. Traditionell sticht das "Traumschiff" an Ostern, Weihnachten und Neujahr in See.