Es ist zunächst nur ein kleines TV-Comeback für Luke Mockridge. Bei der Aufzeichnung der vom Cologne Comedy Festival veranstalteten Gala namens "Die besten Comedians Deutschlands", die Anfang kommenden Jahres in Sat.1 ausgestrahlt werden soll, stand der 33-Jährige als einer von zwölf Gaststars auf der Bühne (DWDL.de berichtete). Doch das könnte erst der Anfang gewesen sein.

Wie die "Bild" berichtet, soll Luke Mockridge nämlich wieder eine eigene Sendung in Sat.1 erhalten. Demnach soll diese bereits im Februar an den Start gehen. Interessant: Obwohl es laut "Bild" in der Kölner Innenstadt bereits erste Dreharbeiten für Einspielfilme gegeben haben soll, dementierte Sat.1-Sprecher Christoph Körfer gegenüber DWDL.de den Bericht: "Wir drehen nicht mit Luke Mockridge für eine neue Show."

Klar ist aber auch: Mockridges Show haben in der Vergangenheit meist für gute Quoten gesorgt. Bevor er sich im vergangenen Jahr wegen Vorwürfe der sexuellen Gewalt zurückzog, moderierte er für Sat.1 unter anderem "Luke! Die Greatnightshow" und "Luke! Die Schule und ich". Seine von ihm produzierte Parcours-Show "Catch!" war 2019 spgar mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet worden.

Ursprünglich hatte Sat.1 schon vor mehr als einem Jahr eine neue Show mit Luke Mockridge angekündigt: Damals war der Entertainer als Moderator der Musikshow "All Together Now" vorgesehen. Nach seinem Rückzug übernahm schließlich "The Voice"-Moderatorin Melissa Khalaj diese Aufgabe.