Wer in Deutschland ein Abo von Sky hat, der bekommt den Streamingdienst Peacock ohne Aufpreis mit dazu. Das heißt aber noch lange nicht, dass darin dann auch wirklich alle Peacock-Originals enthalten sind. Mit "The Lost Symbol" wird es eine im Heimatland USA bei Peacock verortete Thriller-Serie in Deutschland nämlich bald bei RTL+ zu sehen geben. Der Streamer hat den Start der ersten Staffel für den 1. Dezember angekündigt.

Das "The Da Vinci Code"-, "Illuminati"- und "Inferno"- Prequel ist unter anderem mit Ashley Zukerman und Beau Knapp besetzt. Die Idee zur Serie hatte Daniel Cerone. Peacock hat die Serie nach einer Staffel eingestellt. Bereits ab dem 15. November wird indes eine andere US-Serie bei RTL+ mit Folgen der zweiten Staffel fortgesetzt: "Nancy Drew", das in den Vereinigten Staaten bei The CW zu sehen war. Dort lief die zweite Staffel des Formats in der ersten Jahreshälfte 2021.

In den jetzt bald auch in Deutschland verfügbaren Episoden der Mystery-Drama-Serie hat die brillante jugendliche Detektivin Nancy Drew (dargestellt von Kennedy McMann) ein kleines Ermittler-Team zusammengestellt. Gemeinsam mit ihnen klärt sie sowohl irdische als auch übernatürliche Mysterien in ihrer Heimatstadt Horseshoe Bay auf, die von Dämonen und anderen schauderhaften Gestalten heimgesucht wird.