Knapp drei Monate ist es her, dass RTL+ sein Angebot um eine zusätzliche Musik-App erweiterte, in der Nutzerinnen und Nutzer des Streamingdienstes durch eine Zusammenarbeit mit Deezer Zugriff auf mehr als 90 Millionen Songs bekommen. Die Podcasts, die RTL Deutschland bislang via Audio Now verbreitete, ließen jedoch noch auf sich warten - bis jetzt. Wie das Unternehmen bestätigte, soll die Integration der Podcast-Plattform in den Free-Bereich der RTL+ Musik-App ab dem 15. November erfolgen.

© RTL/Pascal Bünning Henning Nieslony und Eva Messerschmidt

Um das Angebot weiter zu stärken, will das Unternehmen weiter in den wachsenden Podcast-Markt investieren und scheut dabei auch nicht vor Investitionen in bereits bestehende Marken zurück. Mit der Integration der Podcasts in RTL+ Musik finden hier ab der nächste Woche auch die bislang öffentlich-rechtlichen Podcasts "Cui Bono" und "Bratwurst & Baklava" eine neue Heimat - beide Formate sind zunächst vorab exklusiv bei RTL+ zu hören, ehe sie auch über Drittplattformen verbreitet werden.

Breite Auswahl und klare inhaltliche Mehrwerte

Wie wichtig ist den Kölnern also Exklusivität in einem Markt, auf dem verschiedene Podcast-Plattformen erfolgreich agieren? Man wolle "zugleich eine breite Auswahl und klare inhaltliche Mehrwerte bieten", sagt Christian Schalt, Geschäftsleiter der Audio Alliance, gegenüber DWDL.de. "Neben unseren Publisher-Partnerschaften setzen wir mit der Audio Alliance daher auf ein starkes Portfolio von eigenen Formaten, solchen, die exklusiv oder zeitexklusiv auf RTL+ Musik verfügbar sein werden. Wir finden für jeden Podcast die passende Lösung."

© RTL Deutschland / Benno Kraehahn Andrea Zuska und Christian Schalt

Dazu kommen True Crime sowie Wissens- und Ratgeberformate, die weiter entwickeln werden sollen. Zuska: "Eine große inhaltliche Bandbreite, für uns aber widerspruchsfrei – wir wollen und können vieles für viele anbieten."