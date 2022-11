am 10.11.2022 - 09:55 Uhr

Mit der schon lange angekündigten Integration von Audio Now in die RTL+ Musik geht zugleich ein Ausbau des Podcast-Angebots bei RTL einher. Wie das Kölner Unternehmen angekündigte, ist für die kommenden Monate ein deutlichen Ausbau mit weiteren exklusiven Neuerscheinungen geplant. Dabei setzt RTL auch auf bekannte Marken. Eine davon ist der preisgekrönte Podcast "Cui Bono", dessen erste Staffel Studio Bummens und K2H noch zusammen mit NDR und RBB umsetzten.

Die Fortsetzung "Cui Bono: Wer hat Angst vorm Drachenlord?" wird dagegen ab dem 17. November mit vier Folgen zunächst vorab exklusiv bei RTL+ zu hören sein. Gleiches gilt für den bisherigen 1Live-Podcast "Bratwurst & Baklava" mit den Comedians Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar. Jede neue Folge läuft ab dem 16. November ebenfalls zuerst bei RTL+.

Die erste Staffel von "Cui Bono" hatte sich einst mit dem früheren Radiomoderator und heutigen Verschwörungstheoretiker Ken Jebsen beschäftigt. Über fünf Millionen Mal wurden die Folgen damals aufgerufen - auf einen ähnlichen Erfolg wird man in Köln nun auch bei der Fortsetzung hoffen. Diese beschäftigt sich mit dem Ex-Youtuber Rainer Winkler, dessen Videos als "Drachenlord" zu Reaktionen von Hass und Niedertracht sowie der Frage führten, wer eigentlich Opfer und wer Täter ist.

In "Bratwurst & Baklava" wiederum sprechen Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar wöchentlich über ihre Leben. Das tun sie bereits seit 2019 mit großem Erfolg - dass Ende Oktober die letzte Folge unter der Flagge der jungen WDR-Welle 1Live lief, kam für viele Fans überraschend. Nicht minder überraschend erfolgt nun also der Wechsel zu RTL+.

Zu den weiteren Neustarts, auf die RTL+ Musik zum Launch seines Podcast-Angebots setzt, zählen "Die Petze und der Besserwisser" mit Influencer Julian Claßen und seiner Schwester Bianca Schmitt", ab dem 15. November sogar ausschließlich bei RTL+ abrufbar sein wird. Mit dem True-Crime-Podcast "Verbrechen von nebenan" steht darüber hinaus auch das bislang erfolgreichste Audio-Now-Format künftig vorab hier zum Abruf bereit. Gleiches gilt für den Personality-Podcast "Laura & Pietro - On Off" sowie den Coaching- und Gesundheits-Podcast "So bin ich eben" mit der Psychologin Stefanie Stahl.