Dass in den kommenden Wochen gegen die Fußball-Weltmeisterschaft nur bedingt Quote zu machen ist, wirkt sich auch auf das Konkurrenz-Programm aus - klar, dass auf vielen Sendeplätzen nur Wiederholungen gezeigt werden. RTL will nun nicht zuletzt mit einigen Weihnachtsspecials den zu erwartenden Quoten-Schaden ein Stück weit begrenzen.

Bereits bekannt war, dass der Privatsender am 29. November ein "XXL X-Mas-Special" seiner Datingshow "Take me out" mit Chris Tall ausstrahlen wird (DWDL.de berichtete). Aber auch darüber hinaus stehen nun die Sendeplätze weiterer Weihnachtsshows fest: So gibt es am Mittwoch, den 7. Dezember eine weihnachtliche Ausgabe von "Der Preis ist heiß" zu sehen, ehe einen Tag in später in vier Folgen der "Winterchampion" von "Lego Masters" gekürt wird. "Der Preis ist heiß" und "Lego Masters" werden übrigens an spielfreien WM-Tagen ausgestrahlt.

Für Samstag, den 17. Dezember hat RTL nun außerdem "Ottos Märchenshow" in Aussicht gestellt. Bereits vor einigen Wochen war bekannt geworden, dass Otto Waalkes in der Show "den großen Fragen und Irrtümern der sagenumwobenen Welten" nachgehen will. Produziert wird die "Märchenshow" von MoveMe.

Einen Tag vor Heiligabend setzt RTL darüber hinaus auf "Let's Dance": "Die große Weihnachtsshow" soll idealerweise an die Quoten-Erfolge anknüpfen, die die Tanzshow seit vielen Jahren im Frühjahr feiert. Und auch Günther Jauch schiebt eine weihnachtliche Sonderschicht: Für den 26. Dezember hat RTL das "Weihnachts-Zockerspecial" von "Wer wird Millionär?" angekündigt. Ebenfalls am 26. Dezember zeigt der Sender zudem um 17:45 Uhr "Die Welpen feiern Weihnachten - mit Martin Rütter".

Und auch bei Vox gibt's ein Weihnachtsspecial: Hier läuft am Montag, den 12. Dezember um 20:15 Uhr "Die Höhle der Löwen - Endlich Weihnachten". Mit dabei sind Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Nils Glagau, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel, die in der festlich geschmückten "Höhle" neue Geschäftsideen gepitcht bekommen.