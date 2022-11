am 11.11.2022 - 11:24 Uhr

Das offenbar zum Verkauf stehende Sky Deutschland hat die Stelle des Chief Consumer Officers neu besetzt und dabei niemanden von extern geholt. Stattdessen soll sich Neal O’Rourke, der seit knapp drei Jahren die Geschäfte von Sky Österreich lenkt, neben seinen bisherigen Aufgaben zusätzlich um den deutschen Consumer-Bereich kümmern. Er folgt auf Kathryn Imrie – sie wolle aus familiären Gründen nach Großbritannien zurückkehren, heißt es. 18 Jahre lang arbeitete sie für Sky.

Der neue CCO von Sky Deutschland erklärte: "Wir bewegen uns in einem unglaublich spannenden und dynamischen Entertainment-Umfeld und ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und auf die Herausforderung, zusammen mit meinen Teams unser Geschäft voranzutreiben und die Spitzenposition von Sky im deutschsprachigen Markt weiter zu festigen."



Sky-Deutschland-CEO Devesh Raj sagte: "Ich bin stolz, dass wir die Position mit einer talentierten, hochgeschätzten Führungskraft aus den eigenen Reihen besetzen konnten, die eine perfekte Mischung aus langjährigem Know-How und ausgeprägten Leadership-Qualitäten mitbringt." So sei ein nahtloser Übergang gewährleistet, was beste Voraussetzungen für "weiteres Wachstum" biete. Gleichzeitig wird Michael Radelsberger, Vice President Commercial bei Sky Österreich, mehr Aufgaben unternehmen und als stellvertretender Geschäftsführer das österreichische Geschäft lokal unterstützen.

Ob sich der Job des CCO dauerhaft mit dem des Chefs der Sky-Tochtergesellschaft Sky Österreich vereinbaren lässt, ist zumindest fraglich. Ohnehin aber ist die Zukunft von Sky Deutschland nicht klar. Seitdem Verkaufsabsichten seitens Comcast öffentlich wurden, steht in den Sternen, wie lange von Comcast geschickte Manager wie Sky-Boss Raj noch das Sagen in Unterföhring haben. Interessiert an Sky Deutschland sollen ProSiebenSat.1 und auch 1&1 sein.