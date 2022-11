Mit "Skate Fever" hatte RTLzwei einen ersten Versuch genommen, Studiounterhaltungsshows wieder in seinem Programm zu etablieren. Dieser scheiterte, die Sendung wurde vorzeitig aus dem Programm verbannt. Demnächst aber werden weitere Shows im Programm von RTLzwei zu finden sein – nicht nur die schon angekündigten Neuauflagen von "Genial Daneben" und "Glücksrad", sondern auch eine deutsche Version der "Hollywood Game Night", hierzulande unter dem Namen "Promi Game Night" geplant. Einen entsprechenden Bericht von "Wunschliste" bestätigte ein Sprecher von RTLzwei gegenüber DWDL.de.

Jane Lynch präsentierte das Original bis 2020 bei NBC in fast 80 Folgen. In der deutschen Version, die von Constantin Entertainment umgesetzt wird, ist Schauspielerin Caroline Frier als Moderatorin geplant. Frier trat zuletzt in Serien wie "Schwester, Schwester", "Nicht tot zu kriegen" und früher mehrere Jahre in der Daily "Alles was zählt" auf.



In der Sendung sollen in einer Wohnzimmeratmosphäre Promis und Nicht-Promis ein Team bilden, um gemeinsam zum Spieleabend anzutreten. Am Ende winkt ein Preisgeld, mit dem die oder der nicht-prominente Teilnehmende sich einen Traum erfüllen kann. Als Promis sind unter anderem Matthias Mester, Lola Weippert, Özcan Cosar und Martin Klempnow angekündigt. Im Dezember sollen vier Episoden aufgezeichnet werden, ein Sendetermin steht noch nicht fest.

Ebenfalls noch im Dezember sollen übrigens sechs Folgen einer weiteren kommenden RTLzwei-Show produziert werden, bei der Spaß im Vordergrund steht: "Genial Daneben" mit Hugo Egon Balder. Auch hierfür ist aber noch kein Sendetermin seitens RTLzwei bestätigt worden.