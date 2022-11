Über zweieinhalb Jahre Pause hat ProSieben dem Format "Schlag den Besten" gegönnt. Die bisher letzte Folge jener Show, in der sich zwei Nicht-Prominente in Spielen messen, lief Ende Februar 2020. Moderiert von Elton, erreichte die damalige zweite Staffel mit fünf Episoden im Schnitt acht Prozent Marktanteil am ProSieben-Dienstag. Noch in diesem Jahr ist nun die Rückkehr mit zwei frischen Episoden geplant. Diese sollen dann wieder donnerstags laufen, also dort, wo schon die erste Staffel im Sommer 2019 beheimatet war.

Zu sehen gibt es die Produktion von Raab TV am 8. und 15. Dezember zur Primetime. An diesen beiden Tagen finden keine Spiele der Winter-Fußball-WM statt. Wieder mit dabei ist übrigens auch Kandidat Björn, der "der Beste" der zurückliegenden Staffel war.

Der Spielmodus hat sich indes geändert. Als Bester tritt Björn nun nicht mehr gegen einen Teilnehmer oder eine Teilnehmerin an, sondern gegen gleich zehn. Der Titelverteidiger entscheidet, wer von den zehn zuerst sein Gegner wird. Der jeweils aus einem Duell siegreich Hervorgehende, darf dann auswählen, wer der nächste Gegner wird.

Der Gewinner jeder Runde erhält einen hochwertigen Sachpreis - den er in jedem Fall behalten darf. Neben "Schlag den Besten" plant ProSieben in diesem Jahr obendrein auch noch eine "Schlag den Star"-Folge. Somit werden von diesem Format erstmals neun Episoden in einem Jahr gelaufen sein. Stattfinden soll die kommende Ausgabe genau drei Monate nach der zurückliegenden: Am 17. Dezember zur besten Sendezeit. Dann treten DJ Bobo und Joachim Llambi gegeneinander an. Die zurückliegende Folge mit dem Duell Bully vs. Rick Kavanien war mit über 21 Prozent Marktanteil die bis dato erfolgreichste.