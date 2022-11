Am Donnerstagabend startet Das Erste mit "Das Netz – Prometheus" die zweite Serie aus dem Kosmos rund um Verstrickungen im Weltfußball. Weil die Auftaktserie "Das Netz - Spiel am Abgrund" im Ersten jedoch bei der linearen Ausstrahlung eher überschaubare Reichweiten einfuhr, läuft die aus Österreich kommende Produktion "Prometheus" nun nicht mehr zur besten Sendezeit. Mit den Abrufzahlen in der Mediathek sei man aber sehr zufrieden. Zu dem Kosmos gehört aber auch noch eine dritte Serie unter dem Titel "Das Netz – Power Play" aus Italien.

Und die hat nun mit Disney+ eine deutsche Heimat gefunden. Dort sollen die sechs Episoden ab dem 14. Dezember verfügbar sein. Die Besonderheit des Projekts "Das Netz": Grundsätzlich sind alle Serien eigenständig aufgebaut, sie greifen jedoch auch ineinander und verweben sich zu einer länderübergreifenden Gesamterzählung.

In der italienischen Geschichte sehen sich die Besitzer eines italienischen Traditionsklubs gezwungen, Anteile an chinesische Investoren zu verkaufen. Die Verzweiflungstat ruft einen mächtigen Widersacher auf den Plan, der Familie und Klub ins Chaos zu stürzen droht; eine "fesselnde Geschichte" über die mafiösen Züge des italienischen Fußballs, enttäuschte Liebe und den Kampf um Anerkennung, wie es heißt.





Das Serienkonzept von "Das Netz" basiert auf einer Idee von Matthias Hartmann und Plinio Bachmann, Ko-Produzent aller Serien ist Das Netz GmbH, ein Gemeinschaftsunternehmen von Red Bull Media House und Beta Film. Durch den Deal mit Disney+ ist nun in allen ausstrahlenden Ländern das komplette Serienuniversum verfügbar. Beta hat den Serienkosmos nämlich auch an The Walt Disney Company Benelux verkauft, alle drei Serien starten in Kürze auf dem Fox Channel in den Niederlanden und Belgien. In Italien läuft das Programm bei RAI.