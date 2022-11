am 17.11.2022 - 09:17 Uhr

Henning Tewes, der zuletzt als Chief Content Officer von RTL Deutschland das TV-Geschäft und die Inhalte von RTL+ sowie alle Unterhaltungs- und Fiction-Inhalte, die Programmplanung, das Produktionsmanagement, den Programmeinkauf und RTL Studios verantwortete und damit zum starken Mann für alle Inhalte bei den großen TV-Marken des Konzerns aufstieg, ist diesen Posten wieder los. Entsprechende DWDL-Infos bestätigte RTL inzwischen. Tewes soll "neue Führungsaufgaben bei der RTL Group übernehmen", heißt es - welche das sein sollen, steht aber offenbar noch nicht fest. Schon das zeigt: Es ist vor allem eine Entscheidung, die inhaltliche Führung von RTL Deutschland neu zu besetzten.

Hier vertraut Thomas Rabe, der RTL Deutschland weiterhin leitet, inhaltlich künftig lieber auf Stephan Schmitter. Als neuer Geschäftsführer Programm übernimmt er die Verantwortung für sämtliche Inhalte (Unterhaltung, journalistische Inhalte, Fiction, Sport, Produktionen von RTL Studios) und Marken von RTL Deutschland. Durch die Bündelung wolle man "die crossmediale Ausspielung der Inhalte über alle Kanäle und Plattformen des Unternehmens weiter optimieren und das Zusammenspiel von Marken wie RTL, Vox, ntv, Stern und Geo" fördern. In diesem Zusammenhang wechselt auch der Bereich Brand & Marketing von RTL Deutschland in den Verantwortungsbereich von Stephan Schmitter. Die Verantwortung für die kaufmännischen Prozesse im Inhaltebereich – der Einkauf von Fremdprogrammen, Format- und Sportlizenzen sowie der Bereich Copyright Affairs und Music Publishing – liegt mit sofortiger Wirkung bei Geschäftsführer und COO Andreas Fischer.

Henning Tewes hatte in den letzten Jahren einen steilen Aufstieg bei RTL Deutschland hingelegt. für die RTL Group ist er zwar schon seit 2005 tätig, zunächst aber unter anderem bei den Töchtern in Griechenland und Kroatien sowie bei der RTL-eigenen Nachrichtenagentur Enex. Zu RTL Deutschland kam er erst im Mai 2019, wo er zunächst als COO Programm Affairs & Multichannel fungierte. Im November 2019 wurde er als Co-Geschäftsleiter von RTL+ für die Inhalte des Streamingdienstes verantworltich, im März 2021 übernahm er dann die Geschäftsführung von RTL, ein Jahr später auch von Vox - damit lagen also die beiden großen Sender und der Streamingdienst inhaltlich in seiner Verantwortung. Zuletzt lautete sein Posten Chief Content Officer bei RTL Deutschland.

Auch Stephan Schmitter gehörte zu jenen, die bei RTL in den letzten Jahren in der Hierarchie immer weiter aufstiegen. Eigentlich war er viele Jahre nur im Radiogeschäft tätig: Von 2007 bis 2020 war er Geschäftsführer der RTL Radio Center Berlin GmbH, 2018 wurde er zum CEO von RTL Radio Deutschland. Im April 2021 übernahm er die Geschäftsführung von RTL News, wo die journalistischen Angebote von RTL gebündelt sind. Seit Anfang 2022 ist er nun Chief Journalistic Content Officer RTL Deutschland und Geschäftsführer RTL News. Zudem ist er Geschäftsführer von ntv und Head of Audio RTL Deutschland sowie Mitglied des Boards der Bertelsmann Content Alliance.

Thomas Rabe bezeichnete Stephan Schmitter als "große Verstärkung für die Geschäftsführung von RTL Deutschland". Rabe: "Seit mehr als 18 Jahren hat er bei RTL in zahlreichen Führungspositionen sein Gespür für Programmgestaltung, Journalismus und Marketing bewiesen – und dabei gezeigt, dass er kreative Teams partnerschaftlich führt. Mit seiner Zuständigkeit für sämtliche Inhalte schaffen wir die Grundlage, um unsere Zuschaueranteile im deutschen TV-Markt weiter zu steigern, den Wachstumskurs des Streamingdienstes RTL+ fortzusetzen und die Synergien aus der Zusammenführung mit Gruner + Jahr zu realisieren. Ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit und wünsche ihm viel Erfolg in seiner neuen Funktion."

Henning Tewes sprach Rabe seinen Dank aus: "Sowohl international als auch in Deutschland hat er das Programm von RTL geprägt und neue Geschäftsmodelle entwickelt. Unseren deutschen Hauptsender RTL Television, wie auch unsere anderen Sender, hat er mit Leidenschaft und Entschlossenheit geführt. Darüber hinaus hat er in den vergangenen drei Jahren das Programmangebot von RTL+ mit zahlreichen Originals in allen Genres deutlich ausgebaut und vielfältiger gestaltet – und damit die Position von RTL Deutschland im Kreativmarkt gestärkt."

Tewes selbst lässt sich mit den Worten zitieren: "RTL Deutschland ist ein großartiges Unternehmen – in allen Bereichen spürt man die Begeisterung und die Identifikation mit unseren tollen Inhalten und Marken. Mein ganz persönlicher Dank gilt meinen Teams für ihren enormen Einsatz und für den inhaltlichen Anspruch, mit dem sie an unseren Programmen arbeiten. Stephan Schmitter wünsche ich von Herzen viel Erfolg an der Spitze dieser hervorragenden Kreativ-Teams. Auch wenn mir der Abschied von RTL Deutschland nicht leicht fällt, freue ich mich auf meine zukünftigen Aufgaben bei der RTL Group und danke Thomas Rabe für sein Vertrauen."