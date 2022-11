am 17.11.2022 - 10:39 Uhr

Das Stühlerücken bei RTL Deutschland geht munter weiter: Frank Thomsen, der Anfang des Jahres nach der Zusammenführung mit Gruner + Jahr neuer Chief Communications Officer von RTL Deutschland wurde, wird das Unternehmen zum Jahresende bereits wieder verlassen. Thomsen war ab 1996 zunächst als Redakteur für den "Stern" tätig, wurde später Chefredakteur von stern.de und leitete ab 2015 dann die Unternehmenskommunikation sowie wenig später auch das Marketing des Verlags.

In der Frage, wer die Kommunikation des neuen RTL Deutschland übernehmen sollte, setzte er sich Anfang des Jahres gegen den langjährigen RTL-Sprecher Christian Körner durch, der infolge dessen das Unternehmen verließ. Dass die Wahl damals auf Thomsen fiel, überraschte insofern nicht allzu sehr, weil sich im Zweikampf um die RTL-Spitze ja auch Ex-Gruner + Jahr-Chef Stephan Schäfer gegen Bernd Reichart durchgesetzt hatte. Doch Schäfer ist inzwischen bekanntlich auch längst wieder weg, nun also auch sein Sprecher.

Rabe dankte Thomsen mit den Worten: "Über viele Jahre hat er die Marke Stern und die Kommunikation des Hauses Gruner + Jahr erfolgreich geprägt. Nach der Zusammenführung von RTL Deutschland und Gruner + Jahr hat er in kurzer Zeit ein integriertes Kommunikationsteam in Köln und Hamburg geschaffen. Für seine zukünftigen Vorhaben wünschen wir ihm alles Gute." Frank Thomsen selbst sagt: "Ich blicke auf eine rundherum erfüllte Zeit bei Gruner + Jahr und RTL Deutschland. Dafür bin ich sehr dankbar. Allen Kolleginnen und Kollegen wünsche ich das Beste. Für mich heißt es nun: Aufbruch! Ich freue mich auf das, was da kommt."

Die Nachfolge für Thomsen ist bereits geregelt - und durchaus etwas überraschend. Neue Kommunikationschefin wird zum 1. April Eva Messerschmidt, die zuletzt gar nicht im Bereich Kommunikation tätig war. Begonnen hatte sie ihre Karriere bei der RTL-Gruppe zwar einst im Marketing beim Werbezeitenvermarkter IP Deutschland, zuletzt hatte sie aber ganz andere Aufgaben. So war sie als Leiterin des Digitalvertriebs von n-tv an der Entwicklung der n-tv-App beteiligt, im Oktober 2019 wurde sie zur Bereichsleiterin Innovation bei RTL Deutschland ernannt. Seit 2022 ist sie gemeinsam mit Henning Nieslony Co-Chief Streaming Officer von RTL Deutschland. Damit sie diese Aufgabe noch geordnet übergeben kann, gibt es also eine Übergangszeit zwischen Thomsen und Messerschmidt, während der Claus Grewenig kommissarisch die Leitung der Kommunikation übernimmt. Grewenig ist eigentlich für den Bereich Medienpolitik zuständig.



RTL-Chef Thomas Rabe: "Wir freuen uns sehr, dass Eva Messerschmidt die Kommunikation von RTL Deutschland und damit eine wichtige Führungsaufgabe bei der Transformation des Unternehmens übernehmen wird. Mit ihrer Digital-Expertise und umfassenden Erfahrung in verschiedenen Führungsfunktionen des Unternehmens wird sie der Kommunikation von RTL Deutschland neue Impulse für einen stärkeren Produkt- und Digitalfokus geben. Gleichzeitig bedanke ich mich, auch im Namen der Geschäftsführung von RTL Deutschland, bei Claus Grewenig, dass er kommissarisch zusätzlich die Kommunikation des Hauses übernimmt, damit Eva Messerschmidt ihre Aufgaben bei RTL+ bestmöglich übergeben kann. Wir wünschen beiden viel Erfolg in ihren Aufgaben."