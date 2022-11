Am Freitagabend um 20:15 Uhr beginnt in Sat.1 mit einer rund vierstündigen Liveshow die zehnte Staffel des Reality-Formats "Promi Big Brother" – und zur Jubiläumstaffel haben sich die Macherinnen und Macher von Sat.1, Endemol Shine Germany und Rainer Laux Productions mehr Neues einfallen lassen als bisher bekannt. Im Sommer hatte Sat.1-Senderchef Daniel Rosemann für Erstaunen gesorgt als er bekanntgab, dass die Promi-WG 2022 nicht im August und September bewohnt wird, sondern im Spätherbst und Winter. Der Plan dahinter ist einfach erklärt: Die Sat.1-Chefetage möchte während der WM-Phase am späten Abend punkten, wenn der Ball in Katar nicht mehr rollt und da scheint "Promi Big Brother" ab 22:15 Uhr bestens geeignet zu sein.

© Sat.1 / Willi Weber Ein Teil der Kandidatinnen und Kandidaten wohnt in einer Garage

Fußball ist kein Thema

Anders als in den Vorjahren gibt es – zumindest bisher – noch keinen Außenbereich, was nicht zuletzt auch den nun winterlichen Temperaturen geschuldet sein dürfte. Auch die Liveshows werden nicht mehr aus dem bekannten Außensetting kommen, sie ziehen stattdessen wieder in ein reguläres Innenstudio, das komplett neu entworfen wurde. Klar ist somit auch, dass sämtliches Kokettieren mit einer Fußball-Welt bei der Winter-Staffel, ein Locken auf eine falsche Fährte war. "Man darf nicht immer alles glauben. Fußball ist nicht unser Thema. Und sollte es noch einen anderen Bereich geben, es ist definitiv kein Fußballstadion", erklärte Moderator Jochen Schropp. Fußball habe im Vorfeld lediglich als Marketing-Dreh gedient.

© Sat.1 / Willi Weber Der Dachboden ist einer der Bereiche der zehnten "Promi Big Brother"-Staffel.

Klar ist nun, dass "Promi Big Brother" in diesem Jahr nicht nur mit zwölf Teilnehmenden an den Start geht, sondern mit 15. Neben den schon in den zurückliegenden Tagen kommunizierten Bewohnerinnen und Bewohnern werden in den knapp drei Wochen auch Parfüm-Influencer Jeremy Fragrance und der von RTL als "Versicherungsdetektiv" bekannte Patrick Patrick Hufen Teil von "Promi Big Brother" sein. Vervollständigt wird der Cast von Schauspielerin Katy Karrenbauer.