am 17.11.2022 - 12:27 Uhr

Es war ein recht kurzes Gastspiel: Nach nur zwei Episoden nahm Sat.1 die Sendung "Birgits starke Frauen" aus der Montagsprimetime. Die zweite Ausgabe, gezeigt an einem Montagabend Mitte Juni, war unter die Marke von zwei Prozent in der klassischen Zielgruppe gefallen. Damals wanderten die weiteren Folgen in die Schublade – und finden nun doch noch einen Weg ins Programm.

Weitaus erfolgreicher ist da schon "TV Total" am ProSieben-Mittwoch. Die 20:15-Uhr-Comedy-Show geht nun zunächst der Fußball-WM aus dem Weg. Die nächste Folge ist nun für den 7. Dezember geplant, wie inzwischen feststeht. "Zervakis & Opdenhövel" wird hingegen erst 2023 auf die Bildschirme zurückkehren. Lead-Out von "TV Total" am 7. Dezember wird "Pokerface - nicht lachen".