Für den Winter 2022/2023 - also voraussichtlich Anfang 2023 - hat Sat.1 im Oktober die Rückkehr von mehreren "Kultshows" angekündigt. Noisy Pictures sollte "Jeopardy", "Die Pyramide", "Die Gong Show" und "Dating Game – Wer soll dein Herzblatt sein?" neu auf. Nun ist klar, dass drei davon im Dezember in den Kölner MMC Studios produziert werden: "Jeopardy", "Die Pyramide" und "Dating Game – Wer soll dein Herzblatt sein?". Die Neuauflage der "Gong-Show" kommt hingegen vorerst nicht. Offenbar geriet die Produktion zu aufwendig, um sie so kurzfristig realisieren zu können. Sat.1-Sprecher Christoph Körfer: "Wir starten 2023 mit den drei Kultshows 'Die Pyramide', 'Dating Game – Wer soll dein Herzblatt' und 'Jeopardy!'. 'Die Gong-Show' kommt frühestens 2024.“

Von den übrigen drei Formaten sollen nun jeweils gleich drei Episoden entstehen, wie Sat.1 bestätigte. Während eines "Kultshow-Blocks" soll dann je eine davon ausgestrahlt werden. Senderchef Daniel Rosemann erklärte im Oktober: "In der kalten Jahreszeit kuschelt man sich gerne auf dem Sofa vor dem TV zusammen und schwelgt in Erinnerungen." "Jeopardy" dürfte dabei zu den bekanntesten Sendungen zählen, der Gameshow-Klassiker lief in Deutschland in den 90ern bei RTL und bekam zuletzt bei RTL Up eine tägliche Neuauflage spendiert. In der Quizshow müssen die Teilnehmenden die richtigen Fragen zu vorgegebenen Antworten finden.



"Die Pyramide" lief ab Ende der 70er Jahre für längere Zeit im ZDF, 2012 gab es eine von Micky Beisenherz moderierte Neuauflage im Programm von ZDFneo und ZDF. Ende der 90er lief das Spiel als "Hast du Worte?" vormittags in Sat.1, Moderator war unter anderem Jörg Pilawa. Er wird auch die Neuauflage moderieren, verriet Sat.1 gegenüber DWDL.de. In der Show müssen vorgegebene Begriffe erklärt werden.