Die Flügel der Kunst auf dem Rücken und die Welt in ihren Händen: In der Gestaltung der weltbekannten Emmy-Trophäe spiegelt sich der ursprüngliche Name der Academy of Television Arts & Sciences. Während sie innerhalb der USA inzwischen griffiger als Television Academy auftritt, ist es unverändert die International Academy of Television Arts & Sciences, die am kommenden Montag bereits zum 50. Mal die International Emmys verleiht. Ausgezeichnet werden damit die besten nicht-amerikanischen TV-Produktionen aus aller Welt sowie inzwischen auch spanischsprachige Produktionen aus den USA.

Die wuchtige Trophäe zu gewinnen ist gleichermaßen Ritterschlag und Herausforderung, weil nicht wenige Preisträger davon berichteten, dass sie auf ihrer Rückreise an der Sicherheitskontrolle versichern mussten, dass ein Emmy im Handgepäck keine Waffe sei. Ein Luxus-Problem natürlich, dass in diesem Jahr Prime Video, Constantin Entertainment und Michael Bully Herbig gerne in Kauf nehmen würden: Die deutsche Adaption von "LOL" ist am Montagabend die einzige deutsche Produktion bei den 50. International Emmy Awards. Neben Herbig sind dementsprechend Philip Pratt und Volker Neuenhoff von Amazon sowie Otto Steiner und Anna Franz von Constantin Entertainment dabei.

Dass trotz nur einer Nominierung darüber hinaus mehrere dutzend deutsche Gäste gerade auf der Reise nach New York sind, hat mit der Bedeutung der International Emmys inklusive dem vorgelagerten Festival, dem Empfang des deutschen Konsuls in New York und einigen lange etablierten Networking-Events zu tun, die nach der Corona-Pause in diesem Jahr umso gefragter sind. Es ist schließlich eine Binsenweisheit, dass das Fernsehgeschäft längst weit internationaler geworden ist. Mehr als 1000 Gäste werden in New York erwartet. Seit 14 Jahren pflegt der Standort NRW über Land, Landesanstalt für Medien und die Film- und Medienstiftung NRW eine Partnerschaft mit den International Emmys - und ist auch in diesem Jahr stark vertreten.

Dabei sind u.a. Ute Biernat (UFA Show & Factual), Sam Davis (Rowboat), Michael Souvignier (Zeitsprung), Lutz Heineking jr. (eitelsonnenschein), Christiane Ruff (ITV Studios Germany), Jens Wolf (MMC Studios) sowie die Schauspielerinnen Nilam Farooq („Eingeschlossene Gesellschaft“, „Contra“, „Jerks“) und Pia Stutzenstein („Alarm für Cobra 11“) sowie Moderatorin Shary Reeves („Schwarze Adler“). Dr. Mark Speich, Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien in NRW, vertritt die Organisatoren. Mit dem deutschen iEmmy-Botschafter Leopold Hoesch (Broadview TV) ist ebenso der Gastgeber der Kölner Jury-Sitzung der International Emmys dabei.

Auch NRW-Sender sind vor Ort vertreten: Neben Oliver Schablitzki auch Thorsten Braun und Sabine Kreft von RTL Deutschland sowie nach wie vor Henning Tewes. Nicht dabei ist dieses Jahr allerdings Norbert Himmler in seiner neuen Rolle als ZDF-Intendant, was der "Wetten, dass..?"-Sendung am Samstagabend geschuldet ist. Weitere prominente Namen, die ihr Kommen wiederum bestätigt haben, sind u.a. Regina Ziegler (Ziegler Film), Nico Hofmann (UFA), Marcus Ammon (Bavaria Fiction), Korbinian Dufter (Neue Super), Al Munteanu (Square One), Kay Siering (Spiegel TV) und Fabian Tobias (Endemol Shine). Thomas Lückerath und Alexander Krei vertreten das Medienmagazin DWDL.de, welches seit 2007 über die deutschen TV-Erfolge auf dem internationalen Parkett der International Emmys berichtet.