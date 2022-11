am 17.11.2022 - 17:36 Uhr

Auch in diesem Jahr wird Vox wieder ein Weihnachtsspecial von "Kitchen Impossible" ausstrahlen. Wie der Privatsender bekanntgab, wird es die neue Folge am Sonntag, den 11. Dezember um 20:15 Uhr zu sehen geben - die "Weihnachts-Edition" läuft damit gegen den RTL-Jahresrückblick, der in diesem Jahr erstmals von Thomas Gottschalk und Karl-Theodor zu Guttenberg präsentiert wird.

Bei "Kitchen Impossible" stellen sich Lucki Maurer und Tim Mälzer sowie Tim Raue und Max Strohe der Herausforderung, an fremden Orten Weihnachtsgerichte möglichst perfekt nachzukochen. Während es für Team Maurer/Mälzer ins Restaurant Jin nach München geht, wartet auf Team Raue/Strohe in Mattinata in Apulien (Italien) eine kulinarische Aufgabe. Produziert wird das Format von Endemol Shine Germany.

Einen Tag später setzt Vox übrigens auch ein weiteres Weihnachtsspecial: Für den 12. Dezember hat der Sender bereits vor einigen Tagen eine neue Folge der "Höhle der Löwen" angekündigt, in der es weihnachtlich zugehen soll.