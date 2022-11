Mitte September wurde bekannt, dass RTL und RTL+ die Geschichte von "GZSZ"-Figur Leon Moreno im eigenen "Leon"-Spin-Off weitererzählen wollen. Die von Daniel Fehlow gespielte Figur hatte einen solchen Ableger erhalten, die erste Staffel lief Anfang dieses Jahres, RTL zeigte die Geschichte als Spielfilm. Auch 2023 hat RTL für die Fortsetzung den Jahresanfang als Sendezeitpunkt ausgewählt. "Leon – Kämpf um deine Liebe" wird ab dem 4. Januar beim Streamingdienst RTL+ zur Verfügung stehen, am 11. Januar (ein Mittwoch) läuft der Film in der RTL-Primetime.

Hauptdarsteller Fehlow kündigte an, dass es für die Figuren in der Fortsetzung anders komme, als man denke. Leon und Sarah (gespielt von Susan Sideropoulos), die in der ersten Staffel zusammen kamen, planen mittlerweile ihre Hochzeit. Dann aber kehrt Sarahs vor 30 Jahren verschwundener Bruder Jan (gespielt von Ex-"Cobra 11"-Kommissar Daniel Roesner) zurück. Leon zweifelt. Wieso ist er plötzlich zurück und was will er von Sarah? Es kommt zu einem heftigen Streit. Leon beginnt zu recherchieren und gerät allzu bald in Lebensgefahr.



Neu zum Cast gehört Sarah Hannemann. Kathrin Osterode, Frederic Heidorn, Joey Altmann und Tim Olrik Stöneberg nehmen ihre schon aus der ersten Staffel bekannten Rollen wieder auf. Klaus Knoesel, Regisseur von "Leon" sagt: "Wir hatten einen wunderschönen Dreh an der Ostseeküste mit starken Gefühlen und toller Action an Originalmotiven. So bringen wir im neuen Jahr, am 11. Januar, die ersten Sonnenstrahlen ins heimische Wohnzimmer – ein Genuss für die Sinne." Produzentin ist Annette Herre, als Producerin fungiert Claudia Danne. Das Drehbuch stammt von Nina Blum. UFA Serial Drama ist die herstellende Firma.