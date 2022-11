Der ehemalige Bundesminister Karl-Theodor zu Guttenberg kommt seinem eigenen RTL-Debüt gewissermaßen zuvor. Schon bekannt war, dass er am 11. Dezember zusammen mit Showmaster Thomas Gottschalk die Moderationsnachfolge von Günther Jauch im Jahresrückblick des Senders übernehmen wird. Seine RTL-Premiere feiert er nun aber schon Ende November – ab dem 30. des Monats. Dann soll beim Streamingdienst RTL+ nämlich die erste 90-Minuten-Doku von "KT Guttenberg", wie ihn RTL etwas fetzig nennt, starten.

"KT Guttenberg - Auf den Spuren der Macht: Der Fall Putin" soll ein umfassendes Portrait des russischen Präsidenten zeichnen, wie RTL es formuliert. Erzählt wird dessen Werdegang von den "Anfängen als politischer Newcomer in St. Petersburg und seiner Zeit als KGB-Mann in Deutschland bis hin zu seinem unvergleichlichen Aufstieg zum Hoffnungsträger und neuen starken Mann in Moskau, der im Westen hofiert wurde". I&U und Looping Group haben die Doku produziert.



Für die Produktion ist zu Guttenberg unter anderem in die vom Krieg völlig zerstörte Stadt Butscha in der Nähe von Kiew, in die USA und nach England gereist. Er habe mit früheren deutschen Spitzenpolitikern gesprochen und versucht herauszufinden, wieso sich der Westen von Russland und Wladimir Putin immer abhängiger machte. Auch der frühere Schach-Weltmeister Garri Kasparow soll zu Wort kommen, ebenso die Rock-Band Pussy Riot, die sich trotz Todesdrohungen und Gefängnisstrafen nicht zum Schweigen bringen lassen.

Für RTL+ ist es in diesen Tagen nicht der einzige politische Doku. Mit "Second Move Kills" hält der Dienst seit Anfang November eine neunteilige Langzeitdoku über CDU-Politiker Jens Spahn bereit, der sich unter anderem in seiner fordernden Zeit als Bundesgesundheitsminister hat begleiten lassen.