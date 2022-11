am 18.11.2022 - 13:51 Uhr

Gerade erst hat Frank Plasberg nach mehr als 20 Jahren ein letztes Mal den Polittalk "Hart aber fair" präsentiert, da steht für ihn noch ein weiterer Abschied bevor: Wie die ARD am Freitag bekanntgab, wird der 65-Jährige auch als Moderator des Jahresquiz im Ersten aufhören.

Am 30. Dezember wird er um 20:15 Uhr jedoch noch einmal die Moderation von "2022 - Das Quiz" übernehmen - die 15. Ausgabe des Jahresrückblicks zum Mitraten wird zugleich seine letzte sein. Die von i&u produzierte Show war in den vergangenen Jahren stets ein großer Quoten-Erfolg für den öffentlich-rechtlichen Sender, in der Spitze schalteten über sieben Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

Auch in Frank Plasbergs letzter Folge werden noch einmal viel Prominente Fragen rund um die Ereignisse der vergangenen zwölf Monate beantworten. Dabei setzt die ARD auf bewährtes Personal: Moderator Günther Jauch wird ebenso wie Schauspieler Jan Josef Liefers erneut dabei sein - beide haben die Show bislang jeweils vier Mal gewonnen. Auch die zweifache Siegerin Barbara Schöneberger nimmt wieder als Kandidatin teil. Darüber hinaus ist Florian Silbereisen zum zweiten Mal dabei.

Wer die Nachfolge von Frank Plasberg beim Jahresquiz übernehmen wird, ist unterdessen noch nicht bekannt - allerdings ist für die Klärung dieser Frage noch reichlich Zeit. Und Plasberg? Ob es ein TV-Abschied für alle Zeiten ist, vermag der Moderator nicht zu sagen. "Ich hab vor zehn Jahren aufgehört Politiker zu fragen, ob sie ausschließen würden, dann und dann noch aktiv zu sein", erklärte er kürzlich gegenüber DWDL.de. Und: "Sag niemals nie."