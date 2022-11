am 18.11.2022 - 16:33 Uhr

Voraussichtlich im kommenden Jahr wird es bei Arte und in der ARD die Coming-of-Age-Serie "Nackt über Berlin" zu sehen geben. Es handelt sich dabei um die erste Serie von Axel Ranisch, der das Drehbuch zu den sechs 45-minütigen Folgen gemeinsam mit Sönke Andresen auf der Basis seines gleichnamigen Romans schrieb. Die Dreharbeiten hierfür sind gerade beendet worden, wie die SWR am Freitag mitteilte.

Lorenzo Germeno und Anh Khoa Tran spielen in der Serie die beiden Jugendlichen Jannik und Tai, Thorsten Merten verkörpert den Schuldirektor, den die beiden in seiner Wohnung festsetzen. In weiteren Rollen standen Christina Große, Devid Striesow, Alwara Höfels, Heiko Pinkowski, Sidney Fahlisch, Kathrin Angerer, Serafin Mishiev, Stephan Luca, Thandi Sebe und Leander Lesotho vor der Kamera von Dennis Pauls. Die Produktion von "Nackt über Berlin" übernimmt Studio.TV.Film. Produzentin ist Milena Maitz, Producer Fabian Pöhlmann.

Und darum geht's: Jannik und Tai sind zwei Außenseitertypen, die man nicht so richtig ernst nimmt. Als die beiden eines Nachts ihren sturzbetrunkenen Schuldirektor Jens Lamprecht auflesen und in seine Wohnung bringen, sperren sie ihn dort ein - ein Scherz, natürlich. Aber dann lässt Tai den Direktor nicht wieder raus. Stattdessen nutzt er seine Technikkenntnisse, um Lamprechts Hightech-Wohnung komplett zu verwanzen.

Lamprecht muss feststellen, dass er zu einem Gefangenen geworden ist, der von einer anonymen Instanz, die sich Gott nennt, totalüberwacht wird. Und Jannik registriert Tais grimmige Freude, Jens Lamprecht zu intimen Bekenntnissen zu zwingen. Je aufgelöster Lamprechts Zustand wird, desto größer wird Janniks Unbehagen. Als er dahinterkommt, dass Tai mehr weiß und die ganze Zeit einen Racheplan verfolgt, muss er über sich hinauswachsen, um Schlimmeres zu verhindern.