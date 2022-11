am 21.11.2022 - 17:38 Uhr

Nach dem schon zu Jahresbeginn angekündigten TV-Abschied von Schauspielerin Ursula Cantieni, will der SWR dem Star aus seiner langjährigen Weekly "Die Fallers" einen ganzen Abend widmen. Konkret wird es am Donnerstag, den 22. Dezember um 20:15 Uhr zunächst eine Spezialausgabe der Rateshow "Sag die Wahrheit" zu sehen geben, in der Cantieni fast 20 Jahre lang Teil des Rateteams war. Um 21:00 Uhr folgt schließlich die Dooku "Ursula Cantieni - Die Frau hinter Johanna Faller".

Cantieni hatte sich schon Anfang des Jahres dazu entschieden, das Ensemble von "Die Fallers" zu verlassen (DWDL.de berichtete). Allerdings ist sie noch in allen Episoden, die 2022 ausgestrahlt werden, zu sehen. Ihr Ausstieg aus der Serie soll dann Anfang 2023 vollzogen werden - nach 27 Jahren. Darüber hinaus wird sie auch bei "Sag die Wahrheit" fortan nicht mehr auftreten. In der Show war Cantieni seit Beginn der Neuauflage als "Frau mit den Röntgenblick" regelmäßig im Einsatz

"Erkennen, wenn die Zeit für Veränderung ist", sagt die 74-Jährige. "Danke, dass ich 'Die Fallers' und 'Sag die Wahrheit', zwei ganz besondere Produktionen, mit aufbauen durfte - danke für diese lange Wegstrecke."

SWR-Intendant Kai Gniffke würdigte Ursula Cantieni bereits zu Jahresbeginn. "Ihre unverwechselbare Art, die Figur der Johanna zu verkörpern, wird bei den 'Fallers' fehlen", so Gniffke. Auch nach Cantienis Ausscheiden will der SWR die Geschichte der Serie fortschreiben - was angesichts der noch immer hohen Einschaltquoten keine Überraschung ist.