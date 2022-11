am 22.11.2022 - 08:48 Uhr

Etwas mehr als zwölf Prozent insgesamt und starke 12,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich "Die ZDF-Kultnacht" in den frühen Stunden der zurückliegenden Neujahrsnacht. Startete das Musikprogramm zuletzt gegen 0:50 Uhr, muss es nun etwas länger warten. Denn für die kommende Silvester-Sause zuhause hat sich der öffentlich-rechtliche Sender etwas Neues einfallen lassen.

Ab 0:50 Uhr laden Beatrice Egli und Bülent Ceylan nämlich zur neuen "ZDF-Mitternachtsparty". Zwei Stunden lang werden dann Ausschnitte aus ZDF-Shows mit Auftritten von ABBA, Fanta 4, Roland Kaiser, Helene Fischer, a-ha, Tina Turner, AC/DC und anderen gezeigt. Egli und Ceylan sollen in dem Format allerdings auch selbst zum Mikrofon greifen. Es sei "eine ganz persönliche Neujahrsfeier", wie das Zweite verspricht. Die "ZDF-Kultnacht" startet entsprechend erst um 2:50 Uhr und läuft dann bis 5:20 Uhr.



Die letzten Stunden des Jahres 2022 verbringen Zuschauerinnen und Zuschauer des Zweiten derweil erneut mit Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner. Die beiden melden sich wieder von der Fete am Brandenburger Tor. "Willkommen 2023" startet – wie auch schon am letzten Abend 2021 – um 20:15 Uhr und dauert demnach rund viereinhalb Stunden. Sasha soll dem Moderationsduo diesmal zur Seite stehen. Auftritte sind geplant von: Scorpions, DJ BoBo, Malik Harris, Münchener Freiheit, Kamrad, YouNotUs, Alex Christensen, Jupiter Jones, Laurell, Moncrieff, Aura Dione, Calum Scott und weiteren.

Das Erste setzt, wie seit einigen Wochen bekannt ist, am Abend des 31. Dezember erneut auf "Die große Silvester-Show" mit Francine Jordi und erstmals Hans Sigl als Host. Im Vorfeld, nämlich ab 19:30 Uhr, wiederholt Das Erste nochmals das Silvester-Special "Kurzschluss", das am Abend des 30. Dezember nach "2022 – Das Quiz" debütiert.