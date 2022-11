Zwischen dem Ende (der bis dato gar nicht so quotenstarken WM wie gedacht) und dem Heiligen Abend sind es in diesem Jahr nur wenige Tage. An zwei Abenden davon hat RTL nun die Ausstrahlung der Serie "Das Haus der Träume" in Aussicht gestellt. Die Produktion von X Filme Creative Pool, die seit dem 18. September schon beim Streamer RTL+ abrufbar ist, soll linear im Free-TV sowohl am 20. als auch am 21. Dezember zur besten Sendezeit laufen. Platziert wird das Format also an einem Dienstag- und Mittwochabend. Zeitgleich, also ebenfalls ab dem 20. Dezember, soll bei RTL+ für zahlende Kundinnen und Kunden die erste Episode der zweiten Staffel bereit stehen. Weitere werden dann wöchentlich dienstags frei geschaltet. Jede Staffel umfasst sechs Ausgaben.

Sherry Hormann inszenierte die ersten sechs Episoden, Umut Dağ die zweiten sechs. Die Drehbücher basieren auf dem Roman "Torstraße 1" von Sybil Volks und stammen von Head-Autorin Conni Lubek in Zusammenarbeit mit Silja Clemens, Holger Joos und Carola M. Lowitz.

Im Mittelpunkt der Handlung steht das berühmte Kaufhaus Jonass – es wird "zum Brennglas, unter dem sich die Figuren der Serie sowie die politischen Ereignisse jener Zeit auf dramatische Weise vereinen". Neben den Drehorten Berlin und Brandenburg fand ein Großteil der Dreharbeiten im sächsischen Görlitz statt, wo das Berliner Scheunenviertel nachgebaut und das leerstehende Kaufhaus Görlitz aus dem Jahr 1913 in das Kaufhaus Jonass verwandelt wurde. Um die 80 Mitarbeitenden werkelten daran um die zwei Monate lang. Den Hauptschauplatz der Serie, das Kaufhaus Jonass, gibt es noch heute zu bestaunen: Das jetzige Soho House in der Torstraße 1 in Berlin.

Im April wurde die Serie bereits im Umfeld der Fernsehmesse MIPTV mit dem Buyers' Coup de Coleur ausgezeichnet. Newcomerin Naemi Florez, Ludwig Simon sowie Nina Kunzendorf, Alexander Scheer und Samuel Finzi gehören zum Ensemble der Serie.