am 23.11.2022 - 11:20 Uhr

Mit zwölfeinhalb und knapp 14 Prozent Marktanteil waren zwei "Sat.1 Comedy Märchenstunden" im vergangenen Dezember schöne Überraschungserfolge für den Privatsender. Für die diesjährige Adventszeit hat der Kanal nun zwei frische Folgen in Aussicht gestellt. Produziert wurden diese auch diesmal wieder von Constantin Entertainment. Am 12. Dezember, einem Montag um 20:15 Uhr, wird das Märchen "Rotkäppchen" in modernem Anstrich über die Bildschirme laufen.

Im zurückliegenden Jahr hatten sich die Macherinnen und Macher übrigens die Märchen "Aschenputtel" (nun mit freshem Prinz) und "Hänsel und Gretel" für ihre Neuinterpretation ausgesucht.