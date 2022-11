Claus Lufen übernimmt die Moderation der "Sportschau Thema"-Ausgaben, die während der Fußball-Weltmeisterschaft im Ersten ausgestrahlt werden. Eigentlich sollte das Talk-Format von Jessy Wellmer moderiert werden, die nach Bekanntwerden der Erkrankung von Alexander Bommes kurzerhand die WM-Übertragungen im Ersten präsentiert (DWDL.de berichtete).

In der ARD-Sportberichterstattung ist Claus Lufen seit vielen Jahren eine feste Größe. 1992 kam er als freier Mitarbeiter zum Westdeutschen Rundfunk und war seither bei zahlreichen Olympischen Spielen und Fußball-Übertragungen im Einsatz. Daneben ist Lufen auch das Gesicht der Leichtathletik-Übertragungen des Ersten.

Seinen ersten Einsatz im "Sportschau Thema" hat Claus Lufen unterdessen am kommenden Freitag um 23:20 Uhr. In der Sendung geht es dann um das Thema "Sport. Macht. Politik." - freilich auch mit Bezug auf das Verbot der "One Love"-Binde, die in den vergangenen Tagen für Diskussionen gesorgt hatte. Darüber hinaus soll es auch um die Spieler der iranischen Nationalmannschaft gehen, die mit ihrem Schweigen bei der Hymne ein Zeichen gegen das Regime im eigenen Land gesetzt haben.

Diskutieren wird Lufen mit dem Ex-Manager von Werder Bremen und ehemaligen UN-Sonderbotschafter Sport Willi Lemke, der Grünen-Sportpolitikerin Viola von Cramon, dem deutsch-iranischen Journalisten und Moderator Michel Abdollahi und dem Investigativ-Journalisten Benjamin Best.