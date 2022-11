Der zu Seven.One gehörende Streamingdienst Joyn möchte verstärkt mit Live-Sendungen punkten, in denen Protagonistinnen und Protagonisten auftreten, die die junge Zielgruppe von Twitch und Co. kennt. So war Anfang Oktober bereits ein postapokalyptischer Rummelplatz Schauplatz von "Stream & Scream". Für Ende Dezember hat der Streamer ein Fußball-Event mit Trymacs, MontanaBlack, Fritz Meinecke und eliasn97 angekündigt.

Nun kommt Anfang Dezember eine weitere Veranstaltung hinzu. MontanaBlack sei hier der Ideengeber gewesen und übernimmt auch die Rolle des Spielleiters und Komplizien bei einer Escape-Gameshow namens "Get Away! Von Montanablack". Als Sparringspartner wurde Steven Gätjen gewonnen, auch er soll durch den Abend führen. Die Sendung findet am 11. Dezember ab 18 Uhr statt – sie ist eine Produktion von i&u.



Fünf aus dem Internet bekannte Menschen sind dann im Gefängnis eingesperrt – sie müssen sich zurück in die Freiheit kämpfen. Ebenfalls dabei sind eliasn97, Trymacs, Knossi und Kayla Shyx. Versprochen werden "abwechslungsreiche Einzel- und Teamchallenges" sowie eine besonderes überraschende Herausforderung beim Finale.