Im Dezember finden die Aufnahmen von drei Gameshow-Neuauflagen statt. Schon bekannt ist, dass die Firma Noisy Pictures mit Jörg Pilawa als Moderator "Die Pyramide" und "Dating Game" (also eine Art neues "Herzblatt") produziert. Jetzt steht auch fest, wer durch das neue "Jeopardy" führen soll. Hier fiel die Wahl auf Ruth Moschner, wie der Sender bestätigte. Moschner sammelte Erfahrung in Sachen Ratespiel-Moderation ebenfalls bei einem Sat.1-Format. Sie präsentierte zuletzt das "Buchstaben-Battle", eine Vorabend-Rateshow, von der an die 300 Episoden umgesetzt wurden. Sie startete 2020 und endete in diesem Jahr. Am Freitag zur besten Sendezeit laufen nochmals zwei Episoden der Produktion mit Moschner in Sat.1.