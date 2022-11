Er war ohne jeden Zweifel ein besonders spannender Kandidat der derzeit laufenden zehnten Staffel von "Promi Big Brother" in Sat.1, für manche sogar der spannendste seit Jahren. Doch nach genau einer Woche im Haus, am Mittwochabend, nutzte Jeremy Fragrance (eigentlich als "Parfüm-Influencer" bekannt) die große Bühne und verließ die Promi-TV-WG freiwillig. Das kam allerdings nicht gleich mit dem Ende seiner derzeitigen Medienpräsenz. Noch in der Nacht trat er in der begleitenden Late-Night-Show auf, am nächsten Morgen wurde er ins "Sat.1 Frühstücksfernsehen" zugeschaltet. Obendrein haben, wie nun bekannt wurde, Kameras für Sat.1 exklusiv die ersten 48 Stunden nach seinem Auszug begleitet.

Das Ergebnis wird Sat.1 nun sogar in der Primetime zeigen. Am kommenden Freitag um 20:15 Uhr verzichtet man auf eigentlich angesetzte Wiederholungen der eigentlich damals für den Vorabend produzierten Ratesendung "Rolling – Das Quiz mit der Münze". Stattdessen bekommt der Ex-"Promi Big Brother"-Bewohner nun die ganz große Bühne. Die Reportage hört auf den Namen "Jeremy Fragrance – Number One: Von 'Promi Big Brother' zurück in die Welt'. Um 22:15 Uhr schließt sich dann wie geplant die "Promi Big Brother"-Liveshow an.



Wegen des kurzfristigen Auszugs von Fragrance ist mittlerweile übrigens eine Nachrückerin eingezogen. Seit Donnerstagabend schon ist die aus "Goodbye Deutschland" bekannte Catrin Heyne nun dabei. Und auch an andere Stelle erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer dieser Tage ein neues Gesicht. Für einige Tage pausiert Melissa Khalaj die Moderation von "Promi Big Brother – Die Late Night Show", sie arbeitet stattdessen für "The Voice Kids". Bis in die kommende Woche hinein vertritt sie nun die schon aus dem "Frühstücksfernsehen" bekannte Romina Langenhan.