am 28.11.2022 - 11:19 Uhr

© Sky

Wolfram Wildhagen, Senior Vice President Sky TV bei Sky Deutschland: "Die Einführung der Sky Q App auf der Xbox One, X Box Series S und Xbox Series X stärkt noch einmal unsere Multiscreen-Lösung. So können unsere Kunden Sky Q noch flexibler und komfortabler nutzen." Bereits in der Vergangenheit hatte Sky die Sky Q-App auch auf Smart-TVs von Samsung, LG und der Apple TV Box gelaunched.